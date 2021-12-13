Эксперт рассказала, ожидать ли подорожания топлива до 60 рублей в Татарстане
Гендиректор ООО «ТрансНефтеПродукт» в Набережных Челнах Эльмира Башкова рассказала, может ли подорожать топливо в Татарстане до 60 рублей за литр, как это произошло в нескольких регионах России.
По ее словам, в регионах, в которые топливо поставляют по железной дороге, в стоимость топлива включаются затраты на логистику. В Татарстане же есть заводы, поэтому больших расходов на эти цели затрачивать не нужно.
Тем не менее в следующем году прирост цен на бензин ожидается значительным, вплоть до 30%. Это будет зависеть от решения регулятора.
Так, при повышении акцизов и снижении таможенной пошлины с нового года будет выгоднее продавать на экспорт, чем на внутренний рынок. Если государство не отрегулирует ситуацию, рост цен на топливо ожидается на значительном уровне, считает эксперт.
Башкова выразила надежду на остановку роста цен на уровне инфляции, поскольку по этому вопросу идет обсуждение и предлагается много вариантов, сообщают «Челнинские известия».
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