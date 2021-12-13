Эксперт рассказала, ожидать ли подорожания топлива до 60 рублей в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Гендиректор ООО «ТрансНефтеПродукт» в Набережных Челнах Эльмира Башкова рассказала, может ли подорожать топливо в Татарстане до 60 рублей за литр, как это произошло в нескольких регионах России.



По ее словам, в регионах, в которые топливо поставляют по железной дороге, в стоимость топлива включаются затраты на логистику. В Татарстане же есть заводы, поэтому больших расходов на эти цели затрачивать не нужно.

Тем не менее в следующем году прирост цен на бензин ожидается значительным, вплоть до 30%. Это будет зависеть от решения регулятора.

Так, при повышении акцизов и снижении таможенной пошлины с нового года будет выгоднее продавать на экспорт, чем на внутренний рынок. Если государство не отрегулирует ситуацию, рост цен на топливо ожидается на значительном уровне, считает эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Башкова выразила надежду на остановку роста цен на уровне инфляции, поскольку по этому вопросу идет обсуждение и предлагается много вариантов, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко