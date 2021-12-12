Студентка из Татарстана получила «Гран-при» национальной премии «Студент года — 2021»

Студентка из Татарстана Алия Аглиуллина выиграла «Гран-при» Российской национальной премии «Студент года — 2021» среди профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи республики.

Победители были объявлены сегодня. Всего в конкурсе принимали участие 400 человек из 69 регионов России. В течение трех дней они боролись в десяти номинациях: «Профессионал года», «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года», «Студенческое медиа года».

Татарстанцы были представлены во всех номинациях, лучшими признаны в четырех. Помимо Аглиуллиной, награду получила Юлия Андрианова из Казанского педагогического колледжа как лауреат в номинации «Председатель совета обучающихся года».

Победителем в номинации «Добровольческое объединение года» стал коллектив «Пульс жизни ЗМК» из Зеленодольского механического колледжа. Приз «Студенческое медиа года» получил Международный центр компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи.

Накануне сообщалось, что профессор из Нидерландов получил Арбузовскую премию по химии в Казани.



Дарья Акимова