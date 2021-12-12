В Казани профессор из Нидерландов получил Арбузовскую премию по химии

Профессор Свободного университета Амстердама Куп Ламмертсма стал лауреатом международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Об этом сообщили на сайте Минобра Татарстана.

Церемония награждения прошла в Казани в субботу. Награду ученому вручил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он отметил, что Казань — город, где зародилась органическая химия. В середине XIX века здесь возникла научная школа, работы ученых которой вошли в фонд мировой науки. Ламмертсма в свою очередь рассказал, что был рад получить премию в столице Татарстана.

Арбузовская премия была учреждена президентом РТ в 1997 году, в канун 120-летнего юбилея академика и создателя химии фосфорорганических соединений Александра Арбузова. Она до сих пор остается единственной в своей области. Награда присуждается один раз в два года ко дню рождения Арбузова одному российскому или иностранному ученому. Размер премии составляет $5 тысяч.

Куп Ламмертсма — ученый с мировым именем, основатель мощной научной школы в Нидерландах и автор и соавтор более 250 научных публикаций. Его лекция о предстоящем дефиците фосфатной породы, прошедшая в 2015 году в Норвежской академии наук и литературы, продемонстрировала значимость проведения исследований в области химии фосфора.

Фото:iopc.ru

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Дарья Акимова