УНИКС обыграл «Калев» со счетом 71:54
Казанский УНИКС обыграл эстонский «Калев» со счетом 71:54. Об этом сообщается на сайте клуба.
Матч проходил в столице Татарстана сегодня. Победа над гостями вернула казанскую команду на первое место в Единой лиге ВТБ.
Игру с эстонцами УНИКС начал в составе с Джоном Брауном, Джарреллом Брэнтли, Вячеславом Зайцевым, Марио Хезонья и Дмитрием Узинским.
26 декабря казанцы сыграют с петербургским «Зенитом» на выездной встрече.
3 декабря УНИКС проиграл греческому «Олимпиакосу». Матч тогда завершился со счетом 87:84.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым