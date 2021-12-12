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УНИКС обыграл «Калев» со счетом 71:54

18:05, 12.12.2021
УНИКС обыграл «Калев» со счетом 71:54
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС обыграл эстонский «Калев» со счетом 71:54. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч проходил в столице Татарстана сегодня. Победа над гостями вернула казанскую команду на первое место в Единой лиге ВТБ.

Игру с эстонцами УНИКС начал в составе с Джоном Брауном, Джарреллом Брэнтли, Вячеславом Зайцевым, Марио Хезонья и Дмитрием Узинским.

26 декабря казанцы сыграют с петербургским «Зенитом» на выездной встрече.

3 декабря УНИКС проиграл греческому «Олимпиакосу». Матч тогда завершился со счетом 87:84.

Дарья Акимова
СпортБаскетбол Татарстан

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