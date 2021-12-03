«УНИКС» проиграл «Олимпиакосу»
В столице Татарстана сыграли казанский УНИКС и греческий «Олимпиакос». Матч завершился победой последних со счетом 87:84 (17:20, 25:20, 17:22, 18:15, 10:7).
Таким образом, казанская команда занимает 7-е место в Евролиге. Греческий «Олимпиакос» оказался на 3-м месте.
В следующий раз УНИКС сыграет с белорусским «Цмоки-Минск». Игра состоится 6 декабря в Минске.
Недавно казанская команда обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге. Встреча в Белграде завершилась со счетом 98:78 (16:26, 23:21, 18:29, 21:22).
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