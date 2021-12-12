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Сегодня к Земле приблизится самая яркая комета 2021 года

16:25, 12.12.2021 2
Сегодня к Земле приблизится самая яркая комета 2021 года
Фото: wikipedia.org

Комета Леонарда, обещающая быть самой яркой в 2021 году, сегодня подойдет на минимальное расстояние к Земле и станет доступна для наблюдений невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Комета будет видна на всей территории России. Лучше всего ее будет наблюдать в вечерних сумерках. Согласно расчетам ученых, она пересечет Солнечную систему лишь однажды и больше ее нельзя будет увидеть.

Комету открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард в обсерватории Маунт-Леммон в США 3 января 2021 года.

В ночь с 12 на 13 августа жители Татарстана могли наблюдать самый красивый звездопад 2021 года.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:57
    Интересно! Будем смотреть
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  • Анонимно 16:57
    С центра Казани видно будет, интересно?
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