Сегодня к Земле приблизится самая яркая комета 2021 года

Комета Леонарда, обещающая быть самой яркой в 2021 году, сегодня подойдет на минимальное расстояние к Земле и станет доступна для наблюдений невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.



Комета будет видна на всей территории России. Лучше всего ее будет наблюдать в вечерних сумерках. Согласно расчетам ученых, она пересечет Солнечную систему лишь однажды и больше ее нельзя будет увидеть.



Комету открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард в обсерватории Маунт-Леммон в США 3 января 2021 года.



В ночь с 12 на 13 августа жители Татарстана могли наблюдать самый красивый звездопад 2021 года.



Дарья Акимова