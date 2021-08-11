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Татарстанцы смогут увидеть самый красивый звездопад года

11:18, 11.08.2021
Татарстанцы смогут увидеть самый красивый звездопад года
Фото: media.kpfu.ru

Жители Татарстана смогут наблюдать самый красивый звездопад года. Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

Метеорный поток Персеиды уже проходит с 17 июля по 24 августа. Однако больше всего падающих звезд будет возможность увидеть в ночь с 12 на 13 августа. В эту ночь можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Лучше всего наблюдать за звездами с полуночи до рассвета невооруженным взглядом.

«Метеорный поток Персеиды — самый интересный из всех потоков года. Он состоит из частиц, выброшенных кометой Свифта-Туттля (она приближается к Земле раз в 135 лет и последний раз была в 1992 году) и очень сильно различающихся по размеру. Это могут быть и пылинки, и довольно большие болиды (метеориты). За последние пять лет ученые зафиксировали 528 болидов, связанных с Персеидами, — рассказывает астроном. — Возможно, кому-то посчастливится увидеть болид. Зрелище это очень красивое. Он влетает в атмосферу Земли с характерным звуком и очень ярко светится», — передает слова астронома пресс-служба.

Весной татарстанцы любовались звездопадом Лириды.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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