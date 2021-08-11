Татарстанцы смогут увидеть самый красивый звездопад года

Жители Татарстана смогут наблюдать самый красивый звездопад года. Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

Метеорный поток Персеиды уже проходит с 17 июля по 24 августа. Однако больше всего падающих звезд будет возможность увидеть в ночь с 12 на 13 августа. В эту ночь можно будет увидеть до 110 метеоров в час. Лучше всего наблюдать за звездами с полуночи до рассвета невооруженным взглядом.

«Метеорный поток Персеиды — самый интересный из всех потоков года. Он состоит из частиц, выброшенных кометой Свифта-Туттля (она приближается к Земле раз в 135 лет и последний раз была в 1992 году) и очень сильно различающихся по размеру. Это могут быть и пылинки, и довольно большие болиды (метеориты). За последние пять лет ученые зафиксировали 528 болидов, связанных с Персеидами, — рассказывает астроном. — Возможно, кому-то посчастливится увидеть болид. Зрелище это очень красивое. Он влетает в атмосферу Земли с характерным звуком и очень ярко светится», — передает слова астронома пресс-служба.

Весной татарстанцы любовались звездопадом Лириды.



Ольга Плешкова