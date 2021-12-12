Ученица из Набережных Челнов прошла в финал Всероссийского конкурса «Ученик года-2021»

Ученица девятого класса набережночелнинской гимназии №57 Елизавета Девятова вышла в финал Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Девочка вошла в число 100 лучших школьников, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Сегодня в Ульяновской области состоится финал конкурса и награждение победителей. В последнем туре сразятся школьники 9-х, 10-х и 11-х классов из 38 регионов России. Им предстоит принять участие в конкурсе «Широка страна моя родная», представить себя и попробовать силы в ролевой игре.

Девятова — детский советник при Уполномоченном по правам ребенка Татарстана и зампредседателя совета набережночелнинского филиала «Совета детских организаций РТ». Она ведет активный образ жизни и является кандидатом в мастера спорта по конькобежному спорту.

Фото: ru.wikipedia.org

Недавно две школьницы и специалист по работе с молодежью молодежного центра «Шатлык» из Татарстана стали победителями XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».





Дарья Акимова