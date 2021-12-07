Трое татарстанцев стали победителями XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Фото: Максим Платонов

Стали известны результаты XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Так, названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов по социально-экономическому развитию территорий РФ. В их числе оказались трое татарстанцев.

Победительницей в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» стала ученица бугульминской школы №3 Наиля Каримова. А бронзовую медаль в этой номинации получила ученица Раифской школы Зеленодольского района Рената Хакетдинова. Обладателем специального приза в номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос» стал специалист по работе с молодежью молодежного центра «Шатлык» Руслан Матурин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в РТ объявили победителей республиканского конкурса на получение грантов для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов в 2021 году. Размеры грантов варьируются от 66 до 813 тысяч рублей.

Диана Жиленкова