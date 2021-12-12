Стали известны подробности приезда всероссийского Деда Мороза в Казань

Стали известны подробности приезда всероссийского Деда Мороза в Казань 15 декабря. Поезд волшебника прибудет на вокзал Казань-1 в 9.25 минут.

Встретить и проводить главного зимнего волшебника смогут все желающие. На территории вокзала будет организована праздничная программа. Те, кто приобрел билеты, ждет встреча с Дедом Морозов внутри поезда.

Фото: rzd.ru

Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция волшебника. Там есть как вагоны для игр и квестов, так и вагон-приемная, вагон-ресторан, где подают блюда по рецептам Деда Мороза, вагон-лавка с сувенирами.

Поезд покинет Казань в 19.00.

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга 5 декабря. Всего он должен посетить 36 российских городов.





Ольга Шагиева