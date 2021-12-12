В Госдуме рассматривают введение единого налога на бизнес в 2022 году
В Госдуме планируют изменить налоговую систему и создать единый налог на бизнес. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб.
«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса», — рассказала депутат порталу Ura.ru.
Она отметила, что изменения станут удобными для самозанятых.
Сейчас, согласно общей системе налогообложения России юридические лица малого бизнеса платят налог на прибыль в размере 20% плюс НДС. Индивидуальные предприниматели выплачивают 13%.
Также со следующего года будет действовать беззаявительный порядок получения социальных выплат. Получить материнский капитал и часть пенсионных выплат можно будет дистанционно.
Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделил дополнительные 855,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам.
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