В Госдуме рассматривают введение единого налога на бизнес в 2022 году

В Госдуме планируют изменить налоговую систему и создать единый налог на бизнес. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб.

«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса», — рассказала депутат порталу Ura.ru.

Она отметила, что изменения станут удобными для самозанятых.

Сейчас, согласно общей системе налогообложения России юридические лица малого бизнеса платят налог на прибыль в размере 20% плюс НДС. Индивидуальные предприниматели выплачивают 13%.

Фото: duma.gov.ru

Также со следующего года будет действовать беззаявительный порядок получения социальных выплат. Получить материнский капитал и часть пенсионных выплат можно будет дистанционно.



Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделил дополнительные 855,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам.



Ольга Шагиева