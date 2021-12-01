Кабмин выделит 855 млн в качестве компенсации выпадающих доходов от инвестиционного вычета
Кабмин РФ выделил дополнительные 855,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
В документе значатся 19 регионов. В списке есть Башкирия она получит 24,1 млн рублей.
Регионы России, где бизнес может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), могут получить компенсацию части выпадающих доходов. За каждую компанию регионы смогут получить до 200 млн рублей. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами и страховой деятельностью.
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