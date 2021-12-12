Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке искусственной ели

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал советы при выборе искусственной ели. Он считает, что при покупке стоит обратить внимание на запах.

По его словам, запах — это показатель того, что при производстве были использованы некачественные материалы.

«Вдыхание вот этих растворителей, которые выделяются из некачественного пластика, чревато проблемами со здоровьем, тем более что ёлка будет стоять на протяжении, может быть, двух и более недель. К этому нужно относиться внимательно. То есть запах — это то, что должно настораживать в первую очередь», — приводит слова специалиста RT.

Также он посоветовал перед покупкой внимательно рассмотреть товар, потрогать. Если внутри нее располагаются дешевые материалы, она может быть недолговечной, иголки могут начать сыпаться.

Лучшим материалом, из которого может быть изготовлена искусственная ель, является полиэтилен — это самый безопасные пластик.

Фото: realnoevremya.ru

«Единственный более или менее нормальный полимерный материал — это полиэтилен низкого давления, где не использованы пластификаторы для придания ему дополнительной пластичности или отвердители. Лучше всего смотреть — там есть маркировка на упаковке: если полиэтилен, можно смело брать, будет долго служить и достаточно безопасно», — заключил эксперт.

Ранее «Реальное время» выяснило, сколько тратят города республики на новогоднее преображение в преддверии 2022-го.



Ольга Шагиева