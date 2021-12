Российский автопилот Роберт Шварцман стал вторым в гонке этапа «Формулы-2» в Абу-Даби

Российский пилот Роберт Шварцман занял второе место во второй спринтерской гонке этапа Гран-при «Формулы-2», проходящем в Абу-Даби. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

Он уступил победителю 3,4 секунды. Первое место получил китаец Гуаньюй Чжоу. Тройку лидеров замкнул швейцарец Ральф Бошунг.

Заключительное соревнование чемпионата пройдет 12 декабря.

