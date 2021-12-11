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Российский автопилот Роберт Шварцман стал вторым в гонке этапа «Формулы-2» в Абу-Даби

20:51, 11.12.2021
Российский автопилот Роберт Шварцман стал вторым в гонке этапа «Формулы-2» в Абу-Даби
Фото: fiaformula2.com

Российский пилот Роберт Шварцман занял второе место во второй спринтерской гонке этапа Гран-при «Формулы-2», проходящем в Абу-Даби. Об этом сообщает «Матч-ТВ».

Он уступил победителю 3,4 секунды. Первое место получил китаец Гуаньюй Чжоу. Тройку лидеров замкнул швейцарец Ральф Бошунг.

Заключительное соревнование чемпионата пройдет 12 декабря.

Чуть раньше стало известно, что россиянка Ольга Тё получила третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг.

Дарья Акимова
Спорт

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