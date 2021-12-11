Российский автопилот Роберт Шварцман стал вторым в гонке этапа «Формулы-2» в Абу-Даби
Российский пилот Роберт Шварцман занял второе место во второй спринтерской гонке этапа Гран-при «Формулы-2», проходящем в Абу-Даби. Об этом сообщает «Матч-ТВ».
Он уступил победителю 3,4 секунды. Первое место получил китаец Гуаньюй Чжоу. Тройку лидеров замкнул швейцарец Ральф Бошунг.
Заключительное соревнование чемпионата пройдет 12 декабря.
GUANYU ZHOU WINSSSSS!— Formula 2 (@Formula2) December 11, 2021
He takes his fourth win of the year
Shwartzman finishes P2 with Boschung in P3! #AbuDhabiGP #F2 pic.twitter.com/7juWgRfogN
Чуть раньше стало известно, что россиянка Ольга Тё получила третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг.
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