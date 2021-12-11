Российская спортсменка Ольга Тё получила третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Российская спортсменка Ольга Тё получила третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг. Об этом сообщил ТАСС.

Соревнования проходят в Ташкенте. Россиянка показала результат 218 кг (100 кг в рывке и 118 — в толчке). Первое место завоевала представительница Тайваня Куо Син Чжунь, второе — колумбийка Енни Альварес (226 кг; 99+127).

Чемпионат в Ташкенте закончится 17 декабря.

Несколько дней назад российские лыжницы получили золото в женской эстафете на этапе Кубка мира впервые с 2004 года.



Дарья Акимова