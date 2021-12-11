В Казани за 2021 год самозанятыми зарегистрировались больше 55 тысяч человек

В столице Татарстана на сегодняшний день зарегистрировались более 55 тысяч человек в качестве самозанятых. Об этом сообщил на совещании в Кабмине РТ мэр Казани Ильсур Метшин.

Количество самозанятых увеличилось на 70% с начала 2021 года. Всего в городе предпринимателей стало больше на 2,4% за этот период. В городскую казну от субъектов малого и среднего бизнеса за 9 месяцев текущего года поступило 4,9 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

Ранее стало известно, что в Татарстане в 2021 году число зарегистрированных самозанятых выросло более чем на 60%. Общее количество составило 160 тысяч человек. В бюджет республики за 11 месяцев 2021 года от самозанятых поступило 851,2 млн рублей.





Дарья Акимова