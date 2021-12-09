В Татарстане количество зарегистрированных самозанятых выросло более чем на 60% в 2021 году

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В 2021 году в Татарстане выросло число зарегистрированных самозанятых более чем на 60%, сообщают новости телеканала ТНВ.



Самозанятыми зарегистрировались более 160 тысяч татарстанцев. Даже в пандемию они были обеспечены заказами, поскольку им помогало государство.

«Для самозанятых предусмотрены как финансовые, так и нефинансовые меры. Это льготное микрофинансирование, поручительство, информационно-консультационные услуги по размещению на электронных торговых площадках», — отметил заместитель директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики РТ Эмиль Хисматов.

В бюджет республики от самозанятых за 11 месяцев 2021 года поступило 851, 2 млн рублей. Итоги подводить пока рано — эксперимент рассчитан на 10 лет, а прошло лишь три. В следующем году в Татарстане запустят еще один эксперимент — уже для индивидуальных предпринимателей. Тогда заработает автоматизированная упрощенная система налогообложения.

На портале для самозанятых в декабре появился агрегатор вакансий. Он запущен Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Маргарита Головатенко