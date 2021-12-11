Из программы сельской ипотеки в 2022 году планируют исключить квартиры
Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году. Предполагается, что это простимулирует развитие строительства индивидуальных жилых домов, заявили в пресс-службе министерства.
Также предусматриваются механизмы стимулирования банков в работе по данному направлению. Изменения утвердят в начале 2022 года, пишет ТАСС.
В 2021 году в банки поступило больше 228,5 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей. По программе выдано больше 51 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей.
В Татарстане выдали кредитов по сельской ипотеке почти на миллиард рублей.
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