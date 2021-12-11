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Из программы сельской ипотеки в 2022 году планируют исключить квартиры

08:25, 11.12.2021
Из программы сельской ипотеки в 2022 году планируют исключить квартиры
Фото: pixabay.com

Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году. Предполагается, что это простимулирует развитие строительства индивидуальных жилых домов, заявили в пресс-службе министерства.

Также предусматриваются механизмы стимулирования банков в работе по данному направлению. Изменения утвердят в начале 2022 года, пишет ТАСС.

В 2021 году в банки поступило больше 228,5 тыс. заявок на сельскую ипотеку на сумму 485,5 млрд рублей. По программе выдано больше 51 тыс. кредитов на сумму 97,5 млрд рублей.

В Татарстане выдали кредитов по сельской ипотеке почти на миллиард рублей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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