Новости общества

21:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

21:26, 10.12.2021
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности проведения референдума по Донбассу, сообщает «РИА Новости».

Президент не исключил, что для этого может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сказал Зеленский.

Фото: pixabay.com

В начале недели глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обстановка в Донбассе деградирует и может привести к боевым действиям.

Недавно сообщалось о том, что власти США одобрили некоторые заявления российского президента Владимира Путина о решении конфликта в Донбассе посредством минских договоренностей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также