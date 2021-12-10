Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности проведения референдума по Донбассу, сообщает «РИА Новости».

Президент не исключил, что для этого может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



«Вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сказал Зеленский.

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В начале недели глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обстановка в Донбассе деградирует и может привести к боевым действиям.

Недавно сообщалось о том, что власти США одобрили некоторые заявления российского президента Владимира Путина о решении конфликта в Донбассе посредством минских договоренностей.

Маргарита Головатенко