Власти США одобрили ряд заявлений Путина о решении конфликта в Донбассе

США приветствуют ряд заявлений президента России Владимира Путина, сказанные на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



«Президент Путин в своей речи <...> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. <...> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством минских договоренностей», — приводит ТАСС ее слова.

Фото: pnp.ru

15 ноября Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, в котором стороны в том числе выразили неудовлетворенность отсутствием урегулирования ситуации в Донбассе.

Маргарита Головатенко