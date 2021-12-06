В ДНР сообщили о деградации обстановки в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обстановка в Донбассе деградирует и может привести к боевым действиям. Об этом передает «Интерфакс».

Пушилин считает, что это связано с политикой президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что бывший украинский президент Петр Порошенко обладал большим политическим опытом, поэтому соблюдались какие-то рамки. А при нынешнем главе Украины все пошло вразнос.



По мнению Пушилина, такие тенденции опасны и могут привести к полномасштабным боевым действиям.

Фото: wikimedia.org

Недавно сообщалось о том, что власти США одобрили некоторые заявления российского президента Владимира Путина о решении конфликта в Донбассе посредством минских договоренностей.



Дарья Акимова