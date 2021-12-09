Майк Пелино вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Канадский тренер Майк Пелино вошел в тренерский штаб «Ак Барса», контракт с ним рассчитан до конца сезона-2021/22.



Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал, что приглашение тренера — совместное решение: «Мы хорошо понимаем, что нам нужно улучшить в своей игре, и уверены, что знания и опыт Пелино помогут команде в организации игры, атаке и большинстве».

Квартальнов отметил, что профессионала хотели пригласить в штаб еще раньше, но в силу разных обстоятельств сделать этого не удалось. До оформления всех необходимых документов Пелино будет помогать команде в удаленном режиме.

Последнее место работы Пелино — магнитогорский «Металлург», в нем он занимал должность ассистента главного тренера.

Маргарита Головатенко