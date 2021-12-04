Сегодня в столице Татарстана пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Сегодня в Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. На них жители города смогут приобрести продукцию татарстанских фермеров. Торговля будет проходить на 15 площадках с 6.00 до 12.00. Об этом сообщает мэрия города.

Ярмарки будут проходить каждую неделю до 25 декабря с участием более 20 муниципальных районов республики и организаций агропромышленного комплекса РТ. В общей сложности с сентября текущего года прошло уже более 10 таких ярмарок.

Фото: kzn.ru

Сельскохозяйственные ярмарки прошли недавно и в Набережных Челнах. На них привезли свыше 175 тонн продукции на сумму более 16 млн рублей. Торговля прошла на трех площадках города.

Диана Жиленкова