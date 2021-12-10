Внебюджетные инвестиции в экономику Татарстана составили 404,9 млрд рублей

Внебюджетные инвестиции в экономику республики возросли на 13,4% и достигли 404,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

По словам Минуллиной, более 40% из них пришлось на обрабатывающие производства. Много инвестировали в транспортировку и хранение и сельское хозяйство. Также выросли вложения в недвижимость, информационные технологии, проекты в сфере здравоохранения и туризма.

Кроме этого, точкой роста стали социальные проекты, связанные с ESG-повесткой. Под ней подразумевается влияние компаний на экологию.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в ноябре 2021 года частные инвесторы вложили в российские акции 91 млрд рублей. О том, насколько это много, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова