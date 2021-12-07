Частные инвесторы в ноябре вложили в российские акции рекордный 91 млрд рублей — это мало или много?

В ноябре 2021 года частные инвесторы вложили в российские акции рекордную сумму — 91 миллиард рублей, в облигации — 100 миллиардов. Такие данные приводит Мосбиржа.

Эксперты считают, что интерес к акциям у жителей России пробудило резкое падение фондового рынка в ноябре — сделки в прошлом месяце совершали 2,6 млн человек. Это максимальная активность клиентов за всю историю Московской биржи.

Количество брокерских счетов частных инвесторов на бирже за месяц выросло на 1,6 млн и достигло 26,5 млн. А число физлиц с доступом к биржевым рынкам выросло за ноябрь на 937,6 тысячи, до 16,2 млн человек. В этом году граждане стали ключевой движущей силой рынка — такого на бирже не было с 2003 года.

Наибольшая доля вложений в долговые бумаги пришлась на корпоративные облигации — 79,5%. Еще 18,1% — на государственные облигации, 2,4% — на еврооблигации.

Самыми популярными ценными бумагами стали бумаги «Газпрома» (28%), «Норникеля» (15,7%), Сбербанка (14,3% — обычные акции и 6,6% — привилегированные), НЛМК (6,7%), ВТБ (6,3%), ЛУКОЙЛа (6%), ММК (5,6%), «Северстали» и «Полиметалла» (по 5,4%).

Фото: moex.com

91 миллиард рублей — это:

$1,2 миллиарда, или €1 миллиард , — по курсу ЦБ на сегодня.

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за десять месяцев 2021 года — 91 миллиард рублей. На 300 миллионов меньше выручки компании «Яндекс» за третий квартал текущего года — 91,3 млрд рублей.

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Дарья Акимова