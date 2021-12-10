В казанских МФЦ во второй раз запустили благотворительную акцию в поддержку детей из хосписа Анжелы Вавиловой

Фото: МФЦ в РТ

Три казанских офиса «Мои документы» участвуют в 2021 году в благотворительной акции в поддержку маленьких пациентов хосписа имени Анжелы Вавиловой — «Зареченский» на улице Чистопольской, 5, «Советский» на проспекте Победы, 214 и «Приволжский» на Авангардной, 74.



В этих офисах сотрудники МФЦ развесили на новогодних елках конверты с письмами Деду Морозу от детей, находящихся на реабилитации в хосписе. Среди просьб — беспроводные наушники, наборы для рисования и творчества и т.п.

Благотворительная акция в МФЦ Татарстана проходит во второй раз, и в прошлом году благодаря ей исполнились желания 17 пациентов хосписа. Тогда татарстанцы не ограничились адресными подарками, но и направили в хоспис вещи и продукты из списка ежедневных потребностей — памперсы, чистящие средства, детское питание, фрукты, сладости.

Желающих участвовать в акции в этом году консультанты МФЦ просят не только сделать подарок, но и оставить у них свои контактные данные, чтобы скорректировать сроки его доставки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за 13 дней МФЦ Татарстана выдали более 62 тысяч сертификатов с QR-кодами о вакцинации.

Инна Серова