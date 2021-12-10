В Казани водителя автобуса, который устроил гонки со своим коллегой, отстранили от работы

Фото: скриншот видео

В Казани отстранили от работы водителя автобуса, который устроил на дорогах гонки и ДТП. Накануне видеозаписи с опасными маневрами попали в социальные сети.

Как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, по факту появления видео в соцсетях автотранспортное предприятие проводит проверку. Темляков уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.



Вчера в Сети появилось видео, на котором видно движение двух автобусов. Затем один из водителей резко прибавил скорость и обогнал второй автобус. Однако в результате транспортное средство оказалось на трамвайных путях.

Также сегодня в Казани привлекли к ответственности автолюбителей, которые дрифтовали на парковке ТЦ. В общей сложности на молодых людей составили 14 административных протоколов по статьям КоАП РФ.

Диана Жиленкова