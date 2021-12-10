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В столице Татарстана привлекли к ответственности автолюбителей, которые дрифтовали на парковке ТЦ

11:43, 10.12.2021
В столице Татарстана привлекли к ответственности автолюбителей, которые дрифтовали на парковке ТЦ
Фото: Максим Платонов

В Казани к административной ответственности привлекли молодых людей, которые дрифтовали на парковке торгового центра. Там экипаж ПДПС обнаружил девять машин, водители которых умышленно вводили автомобили в управляемые заносы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В общей сложности на молодых людей составили 14 административных протоколов по статьям КоАП РФ, в том числе за нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой и рулевым управлением, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения и других маневров и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в столице Татарстана за водителем «Лады» устроили погоню семь экипажей ГИБДД. Лихача удалось поймать только спустя два часа. Наблюдать погоню можно было на улице Амирхана, проспекте Победы и других точках города.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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