Банк ЗЕНИТ заморозил ставки по потребительским кредитам

В честь Нового года Банк ЗЕНИТ предлагает выгодную ставку от 5,5% годовых для кредита без залога и поручительства. Сумма займа составляет от 50 тыс. до 5 млн рублей. Срок кредитования — от 2 до 7 лет. Условия действуют до 31 декабря 2021 года при оформлении личного страхования заемщика.



«В канун новогодних праздников клиенты чаще совершают крупные покупки, поэтому мы решили заморозить ставки по потребительским кредитам. Сейчас Банк ЗЕНИТ предлагает специальные условия — ставка от 5,5% годовых. Это позволит клиентам комфортно распределить финансовую нагрузку и порадовать себя и своих близких на Новый год», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

По потребительским кредитам действует ставка от 5,5% годовых. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»