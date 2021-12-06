На портале для самозанятых запустили агрегатор вакансий

На портале для самозанятых появился агрегатор вакансий. Он запущен Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Информационный портал для самозанятых samo-zanyatost.ru собирает предложения о работе для самозанятых со всей России от платформ-партнеров — «Яндекс Go», Ozon, YouDo и «Вкусвилл». В будущем ожидается подключение нескольких крупных партнеров и государственных центров занятости. В ОНФ отметили, что это единственная единая база заявок на поиски исполнителей в России, которая дает возможность подбирать предложения о работе, пишет ТАСС.

В октябре Татарстан попал в число регионов-лидеров по количеству самозанятых. Если рассчитать число самозанятых на 1 тыс. жителей региона, Татарстан оказывается на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ольга Шагиева