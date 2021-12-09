В Татарстане подтвердились семь случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились семь летальных случаев от коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
От инфекции скончались женщины 1933, 1947, 1957 и 1961 годов рождения, а еще мужчины 1934, 1947 и 1952 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 9 декабря в республике зафиксировали 1 325 летальных случаев от COVID-19.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 194 новых случая заражения COVID-19.
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