За минувшие сутки в Татарстане выявили 194 новых случая заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 194 зараженных коронавирусом. В общей сложности инфекцию подхватили 40 044 татарстанцев.

Всего выздоровели 33 329 жителей республики, в том числе 219 — за минувшие сутки. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1 318 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова