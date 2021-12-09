За минувшие сутки в Татарстане выявили 194 новых случая заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 194 зараженных коронавирусом. В общей сложности инфекцию подхватили 40 044 татарстанцев.
Всего выздоровели 33 329 жителей республики, в том числе 219 — за минувшие сутки. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1 318 татарстанцев.
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