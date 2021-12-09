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Жительница Казани обратилась в посольство Польши из-за отсутствия лекарства в аптеках

17:55, 09.12.2021
Жительница Казани обратилась в посольство Польши из-за отсутствия лекарства в аптеках
Фото: pixabay.com

Жительница Казани не нашла в аптеках города лекарства «Финлепсин» для племянницы с эпилепсией. В сутки ей необходимо до 50 таблеток препарата, сообщает «Татарстан-24».

Лекарство отсутствует в аптеках давно, поэтому женщина решила обратиться за помощью в посольство Польши — именно в этой стране производится препарат.

В посольстве женщине пообещали помочь. Для этого нужно написать письмо на имя посла.

Фото: pixabay.com

Недавно в Татарстане ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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