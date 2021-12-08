В Татарстане после вмешательства прокуратуры ребенка-инвалида обеспечили лекарством
В Зеленодольске прокуратура провела проверку исполнения законодательства об обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан после обращения местной жительницы, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
У 14-летнего сына заявительницы — редкое (орфанное) заболевание. В медучреждении ему назначили лекарственный препарат по жизненным показаниям, но с августа 2021 года он его ни разу не получил.
Прокуратура направила в Вахитовский райсуд исковое заявление об обязании Минздрава РТ обеспечить лекарством ребенка-инвалида. Требования надзорного ведомства выполнили в полном объеме. Соблюдение прав ребенка на лекарственное обеспечение остается на контроле прокуратуры.
Прокуратура Татарстана сообщила о проведении проверки после сообщений в СМИ и соцсетях об инвалиде из Нижнекамска, который остался без жилья.
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