В Казани зафиксировано превышение концентрации формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов

В Казани в очередной раз зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные опубликованы на сайте УГМС Татарстана.

Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрирован постом наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3 на улице Мартына Межлаука в Вахитовском районе города. Концентрация формальдегида составила 0,061 мг/куб. метр. Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 7 декабря по 07.00 8 декабря.

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В прошлый раз повышенную концентрацию формальдегида в Казани зафиксировал также пост мониторинга №3 на улице Мартына Межлаука за период наблюдения с 13.00 30 ноября по 07.00 1 декабря. Тогда концентрация составила 0,323 мг/куб. метр.



Дарья Акимова