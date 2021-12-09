В Казани могут эвакуировать 15 машин — автовладельцев призвали переставить их в положенные места

В Казани планируют эвакуировать 15 автомобилей. В список попали транспортные средства, находящиеся в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. Об этом говорится в сборнике документов мэрии.

Как указано в извещениях, автомобили отвечают признакам брошенного транспортного средства и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и др.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Транспортное средство необходимо переместить в течение пяти дней, иначе его эвакуируют на автостоянку по адресу ул. Воровского. Там оно будет храниться в течение трех месяцев.

В октябре сообщалось, что в городе хотят ввести практику эвакуации автомобилей без номеров с муниципальных парковок по примеру Москвы, где таким образом удалось сократить число подобных нарушений в десять раз.



Диана Жиленкова