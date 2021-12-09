В Казани проведут капремонт в квартирах дома на улице Авангардной, где произошел пожар в марте этого года

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани проведут капитальный ремонт квартир №9 и №15, а также помещений общего пользования по адресу Авангардная, 161, где весной этого года произошел пожар. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, на капремонт выделят 5,1 млн рублей. Кроме того, будут предоставлены субсидии организациям в целях возмещения затрат на проживание жильцов, пострадавших во время пожара.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пожар произошел рано утром 22 марта 2021 года. По трехколенной лестнице эвакуировали 12 человек. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир, откуда огонь перекинулся на чердачное помещение. В результате просшествия никто не пострадал.

Диана Жиленкова