Ночью в Казани пожарные эвакуировали из горящего дома 12 человек
Примерно в половине четверного утра в Казани произошел пожар в подъезде двухэтажного дома по улице Авангардной, 161. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
В квартирах находились люди. Пожарные провели эвакуацию людей со второго этажа. 12 человек были эвакуированы по трехколенной лестнице.
Лестничный проем на второй этаж сгорел полностью, пожар перекинулся на чердак. На месте работали четыре ГДЗС, тушение проводилось по трем установленным трехколенным лестницам.
В 5.38 зафиксирована ликвидация последствий пожара. В ходе осмотра установлено, что пожар произошел в одной из квартир на площади 20 кв. метров. Оттуда огонь перекинулся на чердачное помещение, площадь возгорания кровли составила 60 кв. метров. Никто не пострадал.
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