Ночью в Казани пожарные эвакуировали из горящего дома 12 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Примерно в половине четверного утра в Казани произошел пожар в подъезде двухэтажного дома по улице Авангардной, 161. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В квартирах находились люди. Пожарные провели эвакуацию людей со второго этажа. 12 человек были эвакуированы по трехколенной лестнице.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Лестничный проем на второй этаж сгорел полностью, пожар перекинулся на чердак. На месте работали четыре ГДЗС, тушение проводилось по трем установленным трехколенным лестницам.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 5.38 зафиксирована ликвидация последствий пожара. В ходе осмотра установлено, что пожар произошел в одной из квартир на площади 20 кв. метров. Оттуда огонь перекинулся на чердачное помещение, площадь возгорания кровли составила 60 кв. метров. Никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ольга Плешкова