В Казани в одном из домов нет газа уже 10 месяцев

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Жильцы казанского дома по адресу: ул. Гагарина, 35 терпят отсутствие газа уже почти год — его отключили 10 месяцев назад из-за плохой тяги вентканала, сообщают новости телеканала «ТНВ».



Газ получили жильцы первого и второго подъездов, а вот на подъезды с третьего по пятый финансирования не хватило. В УК предложили скинуться на работы, но получили отказ. Жильцы платят за все услуги исправно и не хотят платить сверху.

Жильцы жалуются — в течение такого продолжительного времени тяжело греть воду в кастрюлях и тазах. Жильцы справляются как могут: кто-то раз в месяц ездит в баню, кто-то покупает специальные приспособления для автоматического подогрева воды, некоторые моются у родственников.

Как сообщил заместитель генерального директора УК «Уютный дом», на весь ремонт и проверку герметичности уйдет порядка 8 млн рублей, сейчас потрачено 860 тысяч рублей — на них и восстановили газоснабжение в 50 квартирах. Оставшихся квартир без газа — 100.

Эксперты центр ЖКХ-контроль считают, что жители имеют право на бесплатный ремонт вентканалов — за счет капремонта. Ремонт вентканалов и дымоходов входит в региональную программу капремонта, сказал исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.



Специалисты порекомендовали собственникам провести общее собрание и обратиться в администрацию района. Там их должны включить в перечень домов с краткосрочным капремонтом вентканалов.

Маргарита Головатенко