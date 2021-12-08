Один из казанских дворов полностью адаптируют для людей с ограниченными возможностями
В Приволжском районе Казани появится двор, полностью оборудованный для людей с ограниченными возможностями. Он будет находиться на территории дома №43 по улице Дубравной и Центра реабилитации инвалидов «Восхождение», сообщает мэрия города.
Жилой дом предназначен для временного проживания инвалидов-колясочников вместе с семьями. Площадь дворовой территории составляет 16,5 тыс. кв. м. Двор поделят на несколько площадок. Например, появится зона с качелями, площадка для развития моторных функций, территория для мини-баскетбола со специальным кольцом для людей на колясках и др.
Благоустраивать двор начнут в следующем году. По предварительным данным, работы начнутся во II квартале 2022 года.
1 декабря в столице Татарстана стартовала Декада инвалидов. В рамках нее, к примеру, люди с ограниченными возможностями могут посетить бесплатные занятия по адаптивной физкультуре.
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