Один из казанских дворов полностью адаптируют для людей с ограниченными возможностями

В Приволжском районе Казани появится двор, полностью оборудованный для людей с ограниченными возможностями. Он будет находиться на территории дома №43 по улице Дубравной и Центра реабилитации инвалидов «Восхождение», сообщает мэрия города.

Жилой дом предназначен для временного проживания инвалидов-колясочников вместе с семьями. Площадь дворовой территории составляет 16,5 тыс. кв. м. Двор поделят на несколько площадок. Например, появится зона с качелями, площадка для развития моторных функций, территория для мини-баскетбола со специальным кольцом для людей на колясках и др.

Фото: kzn.ru

Благоустраивать двор начнут в следующем году. По предварительным данным, работы начнутся во II квартале 2022 года.

1 декабря в столице Татарстана стартовала Декада инвалидов. В рамках нее, к примеру, люди с ограниченными возможностями могут посетить бесплатные занятия по адаптивной физкультуре.

Диана Жиленкова