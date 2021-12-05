В Казани пройдут бесплатные занятия по адаптивной физкультуре для людей с ОВЗ

В Кировском и Московском районах Казани начинаются бесплатные занятия по адаптивной физкультуре для людей с ОВЗ, сообщает пресс-служба администрации районов.

Занятия проходят в рамках декады инвалидов, которая стартовала в республике 1 декабря. Жители с особенностями здоровья могут посетить спортивные учреждения на бесплатной основе. Для них организуют мастер-классы и индивидуальные занятия.

Занятия проходят на площадках:

спортивный комплекс «Форвард» (ул. Химиков, 40);

физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» (Футбольная улица, 1);

ледовая арена «Юдино» (ул. Политехническая, 3а).

Фото: pixabay.com

Узнать подробности и расписание занятий можно по телефону горячей линии +7(843) 292-61-29.

Напомним, в казанском ТЮЗе в воскресенье 5 декабря покажут последний в этом году спектакль «Маленький принц» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Маргарита Головатенко