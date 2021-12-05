В Казани пройдут бесплатные занятия по адаптивной физкультуре для людей с ОВЗ
В Кировском и Московском районах Казани начинаются бесплатные занятия по адаптивной физкультуре для людей с ОВЗ, сообщает пресс-служба администрации районов.
Занятия проходят в рамках декады инвалидов, которая стартовала в республике 1 декабря. Жители с особенностями здоровья могут посетить спортивные учреждения на бесплатной основе. Для них организуют мастер-классы и индивидуальные занятия.
Занятия проходят на площадках:
- спортивный комплекс «Форвард» (ул. Химиков, 40);
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» (Футбольная улица, 1);
- ледовая арена «Юдино» (ул. Политехническая, 3а).
Узнать подробности и расписание занятий можно по телефону горячей линии +7(843) 292-61-29.
Напомним, в казанском ТЮЗе в воскресенье 5 декабря покажут последний в этом году спектакль «Маленький принц» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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