В Татарстане на строительный контроль за работами на участке М-7 выделят 168,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили тендер на строительный контроль за работами на трассе М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов км 26+800 — км 55+300. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Начальная цена договора — 168,1 млн рублей.

В обязанности исполнителя входят участие в проверке полноты и качества проектов производства работ, входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, осуществление геодезического контроля объекта строительства, контроль качества строительно-монтажных работ и др. Плановый срок окончания выполнения работ назначен на 31 октября 2024 года. Подать заявку на участие можно до 29 декабря.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Недавно «Приуралье» объявило о проведении тендера по реконструкции участков дороги М-7 «Волга». Работы пройдут на участках км 1169+910 — км 1231+352 в Башкирии — это обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново.



Диана Жиленкова