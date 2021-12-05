«Приуралье» объявило о начале работ по реконструкции участков трассы М-7 «Волга» в Башкирии за 362 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» объявило о проведении тендера по реконструкции участков дороги М-7 «Волга». Работы пройдут на участках км 1169+910 — км 1231+352 в Башкирии — это обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Окончание подачи заявок назначено на 27 декабря, после чего их будут просматривать до 31 декабря. Выбранная организация проведет работы по строительству автомагистралей, автомобильных и пешеходных дорог общей протяженностью 69,8 км, они будут иметь 4 транспортные развязки и 16 мостовых сооружений. Источником финансирования стал федеральный бюджет, а максимальная цена контракта составит 362,5 миллиона рублей, из которых 40 млн распределены на 2021 год и еще 322,5 млн на 2022 год.

Фото: Максим Платонов (архив)

Реконструкция трассы М-7 началась еще в 2019 году со строительства дорожной развязки в Московской области. Уже в декабре 2020 года было открыто движение по двухуровневой развязке на 43-м км трассы М-7 «Волга» в Обухово. После чего уже в Балашихе начали капитальный ремонт трассы с 23-го по 26-й км, расширяя проезжую часть до 6—8 полос движения, создавая новое разделение встречных потоков и начав строительство системы водоотвода. В том же 2019 году новые развязки по М-7 появились на территории Владимирской и Нижегородской областях.