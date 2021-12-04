В Татарстане опровергли информацию о введении платы за проезд по региональным дорогам

В Татарстане не планируют вводить платный проезд по региональным дорогам. Об этом рассказали в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

По словам официального представителя ведомства Наили Клевлеевой, принятое кабмином РТ постановление объясняется требованиями закона РФ. Поскольку документ является подзаконным нормативным правовым актом, его принятие необходимо в соответствии с требованиями федерального законодательства, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце прошлого месяца власти РТ утвердили порядок взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения или платным участкам таких дорог.

Диана Жиленкова