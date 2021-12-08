В Казани на содержание и регулирование численности бездомных животных выделят 24,5 млн рублей

Фото: Василий Иванов (архив)

Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани объявил тендер на содержание и регулирование численности бездомных животных, отловленных с территории города в 2022 году. Начальная цена договора — 24,5 млн рублей.

В число услуг входят лечебно-профилактические мероприятия — вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция, стерилизация и кастрация бездомных животных, а также их умерщвление при наличии тяжелых неизлечимых заболеваний и др. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие принимаются до 16 декабря. Победителя объявят по итогам электронного аукциона, который состоится на следующий день.

Вчера сообщалось, что в столице Татарстана на отлов бездомных животных и их возвращение в среду обитания в 2022 году направят 1,7 млн рублей.

Диана Жиленкова