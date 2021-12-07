В Казани на отлов бездомных животных и их возвращение в среду обитания выделят 1,7 млн рублей

Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани объявил тендер на отлов бездомных животных с территории города, а также их транспортировку в приют и возвращение в среду обитания в 2022 году. Начальная цена договора — 1,7 млн рублей.

Исполнителю необходимо произвести видеозапись процесса отлова и возврата животных без владельцев в прежние места их обитания. Запрещается производить отлов в присутствии детей, присваивать отловленных животных, продавать и передовать их другим лицам, снимать с привязи животных, временно оставленных у входа в общественных местах и др. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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Заявки на участие принимаются до 16 декабря. Победителя объявят по итогам электронного аукциона, который состоится на следующий день.

Летом в Горкинско-Ометьевском лесу города впервые прошла акция «Найди нового друга», посвященая поиску хозяев для собак. На встречу с жителями Казани привезли 12 питомцев из приюта «Зооцентр». В тот же день нашли хозяев для шестерых из них.

Диана Жиленкова