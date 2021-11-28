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Российские лыжники заняли пьедестал почета на первом этапе Кубка мира

16:25, 28.11.2021 1
Российские лыжники заняли пьедестал почета на первом этапе Кубка мира
Фото: pixabay.com

Российские лыжники заняли весь пьедестал почета на первом этапе Кубка мира, проходящем в финской Руке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Золото получил Александр Большунов. который преодолел дистанцию в 15 километров за 35 минут 23,7 секунды. Серебро досталось Сергею Устюгову, бронза — Артему Мальцеву.

Четвертое место занял Иван Якимушкин, 6-е — Илья Семиков, 8-е — Алексей Червоткин. Пятое место у единственного спортсмена не из России — чеха Михала Новака.

Этап Кубка мира в Финляндии завершается сегодня.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что пять спортсменов-лыжников из Татарстана вошли в список кандидатов на участие в зимней Олимпиаде. Это Андрей Ларьков, Антон Тимашев, Артем Николаев, Христина Мацокина, Анна Нечаевская.

Дарья Акимова
Спорт

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:32
    Коронавирус пока еще не признали допингом.
    Всему свое время.
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