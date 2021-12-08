В Казани временно закрыли участок улицы Варганова

Фото: Олег Тихонов

В Приволжском районе Казани временно ограничено движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Варганова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Движение ограничат по улице Варганова, на участке от ул. Промысловой до ул. Бажова по 11 декабря 2021 года. С 13 по 18 декабря для движения закроют улицу Варганова, на участке от улицы Бажова до дома №171б по улице Авангардной. С 20 по 25 декабря движение будет ограничено по улице Варганова, на участке от дома №171б по улице Авангардной до улицы Авангардной.

Ограничения связаны с работами по перекладке водопровода.

Фото: kzn.ru

Накануне в Казани до 20 декабря 2021 года закрыли участок для движения пешеходов возле дома №1/111 по улице Октябрьский Городок.



Дарья Акимова