В Казани временно закрыли для движения участок дороги на Николая Ершова

В Казани временно закрыли для движения пешеходов участок автомобильной дороги по улице Николая Ершова. Об этом сообщается на портале исполкома.

До 20 декабря в Казани ограничили движение возле дома №1/111 по улице Октябрьский Городок. На участке ведутся строительные работы.

Ранее в Казани закрыли на реконструкцию участок улицы Меховщиков от Девятаева до Магистральной. Здесь дорогу расширят до четырех полос. Объехать его можно будет через улицы Учительскую, Холмовую, Пригородную, Лебедева, Тимер Юл, В. Кулагина и Каучуковую.



Ольга Шагиева