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Прокуратура Татарстана проводит проверку после сообщений об инвалиде, оставшемся без жилья

14:15, 05.12.2021
Прокуратура Татарстана проводит проверку после сообщений об инвалиде, оставшемся без жилья
Фото: соцсети

Прокуратура Татарстана проводит проверку после сообщений в СМИ и соцсетях об инвалиде из Нижнекамска, который остался без жилья. Ведомство сообщило об этом в своем Instagram-аккаунте.

У инвалида парализована половина тела. По сообщениям СМИ, хозяин квартиры выселил его из-за долгов. Мужчина живет в подъезде в течение нескольких дней. Его жена сейчас находится в больнице.

Социальные службы знают о ситуации, но ничего не могут сделать — у них нет места. Для размещения в реабилитационном центре мужчина должен пройти медосмотр, обязательно наличие QR-кода.

Фото: прокуратура РТ

В ноябре в Набережных Челнах прокуратура заступилась за права ветерана боевых действий из-за отказа в предоставлении ему мер соцподдержки.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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